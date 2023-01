Expediente Q | Mujeres

La semana pasada después de un encuentro amistoso que sostuvieron el ex gobernador José Calzada y el gobernador Mauricio Kuri, reporteros cuestionaron al ex gobernador acerca de su posible incursión en alguna candidatura a puesto de elección popular, asunto que negó de manera categórica y es que asegura Calzada, que no está en su interés participar en la contienda del 2024.

Los reporteros aprovecharon para preguntarle sobre una eventual candidatura de Guadalupe Murguía, específicamente a la presidencia municipal de Querétaro; Calzada tuvo para la secretaria de gobierno del estado, solamente palabra de elogio y de reconocimiento a su trabajo y trayectoria, dijo que sería una excelente candidata a ese cargo.

Ayer durante una entrevista para “Así Sucede Querétaro” 101.1 Fm le pregunté al senador panista Alfredo Botello, que pensaba de los dichos de José Calzada, sobre Guadalupe Murguía y fue directo al contestar “en el panismo y en Querétaro estamos preparados para presentar ante ciudadanía una candidatura del tamaño de Lupita. Una mujer íntegra, honesta y trabajadora. Una gran mujer talentosa, que tendrá todo el apoyo del panismo, para ser candidata y hará un gran papel como alcaldesa”.

Creo que al menos en el PAN está muy claro quién encabezará la candidatura, una vez que los tiempos de este partido definan sus candidaturas hacía finales de este año; por lo pronto queda claro que los otros aspirantes panistas como Felifer Macias y Agustín Dorantes, tendrán que esperar lo que su partido les tenga preparado en un futuro próximo pero todo indica que la capital no es para ellos.

En tanto en Morena, los aspirantes pueden ser Arturo Maximiliano García y Mauricio Ruiz, en ese orden para competirle a Lupita; en el PRI no veo con claridad quién busque aventarse ese paquete y una alianza no la veo tampoco al menos en Querétaro.

DE REBOTE

A propósito de la reaparición de José Calzada, muchos priistas quieren sacar del closet sus guayaberas rojas, pero están contrariados y no saben si tienen que pasar a reportarse con Calzada o con la dirigencia estatal Abigail Arredondo; lo cierto es que los priistas cuando les pasa que no tienen gobernador, viven momentos muy engañosos ¿Qué harán?