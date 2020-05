Expediente Q - No hay

No hay y no habrá normalidad este inicio de junio en Querétaro, la pandemia nos mantiene en semáforo rojo y los esfuerzos de las autoridades por mantener a la gente en sus casas han sido efectivos pero la economía está sufriendo presión enorme.

Las reuniones, las fiestas, las graduaciones se siguen presentando en diferentes zonas de la capital de Querétaro principalmente, sin dejar de lado las festividades que se llevan a cabo en municipios del semidesierto incluso de la sierra.

La gente dependiendo su situación sigue en la calle buscando divertirse y salir de la monotonía, pero hay otras personas que ya no ven la forma de llevar sustento a sus hogares y las cosas no tienen para cuando normalizarse, esa es la realidad.

Aquí en Querétaro las autoridades no quieren arriesgar el sistema de salud y que éste reviente ante una oleada fuera de control de contagios, pero también la economía está en una situación crítica que no sabemos cuánto más pueda resistir; por lo pronto fue más fácil que las tiendas de conveniencia volvieran a surtir cerveza que un juzgado abriera sus puertas, más vale tener al pueblo con placebos importantes como lo es la cerveza, que encerrados sin un artículo de primera necesidad como al parecer ya se ha vuelto la cerveza.

En Querétaro, nos espera otro fin de semana de definiciones y es que los contagios y los casos activos preocupan y como siempre serán definitorios para que las autoridades sigan tomando decisiones importantes. Es que por lo pronto el lunes más de 100 personas regresaran a las calles al pertenecer a los sectores esenciales que la autoridad ha decidido regresar a la actividad.

El llamado es el mismo, quédese en casa y si por alguna razón no se puede, por favor cambie sus hábitos, olvídese de los saludos de mano, limpie superficies, use mascarilla, use jabón y agua todo el tiempo y sobre todo cuide su salud y la de los más vulnerables en casa.

De Rebote

Busca la diputada Elsa Méndez, que se condone el pago de consumo de luz por la contingencia económica, que pasan muchas familias. Lo veo difícil, casi imposible.

