Expediente Q | Obras 

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro insiste en que a él lo contrataron los ciudadanos para resolver problemas, no para quedarse sin hacer nada ante la problemática que tiene el Estado de Querétaro y principalmente su zona metropolitana; dice estar consciente de las molestias que se tienen al realizar obra pública y sobretodo cuando la obra pública está por varios frentes; hablamos del distribuidor viaducto en Santa Bárbara que permitirá ahorrar tiempo y evitar embotellamientos en una zona en franco crecimiento como lo es Corregidora, pero las afectaciones a comercios vialidad y personas es importante pero es más importante resolver problemas y no dejarlos pasar.

Otra de las obras que sin duda está en proceso y que causará mayores problemas es el paseo 5 de Febrero, hoy se llevan a cabo apenas las obras de introducción de drenaje sanitario pero viene lo más importante y lo más impactante, que es la reingeniería total de la avenida será algo diferente donde se pensará en el peatón, en el ciclista y en el automovilista, una avenida que necesita modernización y por donde miles de queretanos pasan diariamente pero con la obsolescencia de más de 50 años, no hay banquetas, no hay paraderos de camión, no hay carriles confinados para el transporte público y los puentes y pasos a desnivel, necesitan de una profunda transformación.

El gobernador Kuri asegura estar consciente de los riesgos y los costos que se pueden pagar, en molestia de la gente, pero también dice que no se puede dejar pasar el tiempo y decir que 5 de febrero se inunda y que todo mundo sepa en dónde y que en la temporada de lluvias, se tenga que esperar lo de siempre; se tienen que cambiar las cosas y se tiene que hacer de manera diferente pero siempre escuchando a la gente y siempre hablándoles directo y con la verdad.

El Querétaro del 2030 necesita tener una infraestructura urbana diferente y servicios como el transporte a la altura de las circunstancias y la modernización de la vialidad garantizará que desde la zona de satélite el transporte público tendrá prioridad para llegar a la zona del Seguro Social para facilitarle las cosas a miles de habitantes.

Vienen tiempos complicados en nuestra movilidad y hay que estar informados para los futuros beneficios.

DE REBOTE

Hay coordinación con autoridades municipales para la obra de 5 de Febrero y la secretaría de movilidad municipal será la que lleve la voz cantante en privilegiar la circulación en la zona y es que la policía municipal no puede distraerse en estos temas; la seguridad hoy también es prioridad.