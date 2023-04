Tal pareciera que muchos de los queretanos están asustados con las obras y no es para menos porque la obra de Paseo 5 de Febrero, trae a muchos queretanos con los nervios de punta ante las dificultades del tránsito vehicular, los resultados se verán de manera escalonada hasta llegar a fin de año con una obra concluida.

Los que ahora andan asustados con una obra que también es necesaria e impostergable son los locatarios y tianguistas del Mercado de la Cruz, que andan “asustados” por la posible construcción de un estacionamiento en ese mercado.

El proyecto fue votado en asamblea con 188 votos a favor y 61 en contra, según lo informado por la administración del mercado; eso es lo que determinó la asamblea de locatarios, la construcción del estacionamiento y falta la asamblea del tianguis.

El asunto es que son 450 tianguistas y si la mayoría de ellos decide el voto de no construir el estacionamiento, pues simplemente éste no se ejecutará y como se lo conectaba ayer en este espacio, quienes sí están de acuerdo con los locatarios del mercado del Tepe, que ya levantaron la mano por si en La Cruz, se deciden por el no.

Los locatarios del mercado “Josefa Ortiz de Domínguez” están listos para la construcción pero no todo está dicho, porque el nervio es el tiempo de construcción del estacionamiento, que sería de aproximadamente seis meses.

La obra comenzaría en junio a más tardar y lo que ellos ven con preocupación es que llegue diciembre y estén en obras, cuando es una buena temporada de ventas para los taxistas.

Lo que también deberían de detenerse a pensar es la cantidad de clientes nuevos y muchos que regresaron al mercado por la infraestructura con la que contaría y que hoy mantiene alejados a muchos clientes ante la dificultad de estacionamiento.

DE REBOTE

Los nuevos jugadores del transporte público ya están metiendo más unidades para brindar mejor servicio a la ciudadanía y así seguirá sucediendo ante la lentitud de los actuales concesionarios que no llevan prisa.

Expediente Q, tomará unos días de descanso y nos leemos la segunda semana de mayo.