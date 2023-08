Expediente Q | Ocultos

Es tan complicado tener acceso a información en materia de seguridad que se vuelve casi un secreto de estado saber ciertos detalles, como el robo en el Banco del Bienestar; hay motivos para guardar celosamente la información, como puede ser la secrecía de investigaciones o simplemente por no generar una percepción equivocada en la población.

Es el caso del robo al Banco del Bienestar que se dio este jueves 3 de agosto, que al iniciar labores en esta sucursal del banco promovido por la administración federal, el gerente de la sucursal reportó que había un faltante dinero en efectivo sin mencionar el monto, porque según no se había hecho el arqueo de las cuentas; lo que se sabe es que fueron más de 2 millones de pesos, y le digo “lo que se sabe” porque información oficial obviamente no hay, y a eso me refiero en esta columna: la dificultad de encontrar la información certera de lo qué pasa en estos asuntos de seguridad.

Según los encargados del Banco del Bienestar, hicieron una revisión junto con la policía en el inmueble, y no se apreciaban rastros de violencia, ni en las puertas, ni en los cristales, aparentemente todo estaba bien al exterior del banco cuando decidieron ir a la Fiscalía General de la República para iniciar una carpeta de investigación… pero de informar a la sociedad y toda la gente afectada de quedarse sin sus becas y pensiones, de eso nada o poco.

Le digo que en materia de seguridad la desinformación es lo que reina, porque nadie es capaz de dar un comunicado oficial; hay otra versión que asegura que varios sujetos presuntamente amagaron con armas de fuego a los vigilantes durante la noche para llevarse más de 2 millones de pesos, y de acuerdo con información de gente de la comunidad, los empleados de la sucursal de El Lindero se encontraron, hasta la mañana que llegaron, al abrir a los vigilantes amarrados por lo que dieron aviso a las autoridades, al número emergencias 911; ahí fue cuando llegó la Guardia Nacional y Ejército, y los usuarios fueron canalizados a otras sucursales para sus trámites, porque ahí dinero ya no había.

Lo único seguro en materia de seguridad es que las versiones serán distintas, porque eso de informar no es para quien ejerce el poder en cualquiera de sus ámbitos de gobierno.





DE REBOTE

Dicen los restauranteros que gracias a la habilitación de los espacios para fumadores el sector se recupera favorablemente, lo que no saben los afectos al cigarro es que el tratamiento por enfermedades respiratorias eso lo enfrentaran solos.





