Expediente Q | Oportunidad 

Los comerciantes en especial los del tianguis dominical del Mercado de la Cruz, están entrampado una posible obra que es necesaria para este importante lugar y es que no están de acuerdo con la construcción de un estacionamiento para la zona, a pesar de que haga mucha falta.

La situación no es que se nieguen a la construcción, el tema es que no ven opciones viables para salir adelante mientras dure la obra y se construya el estacionamiento y es que dicen que no hay una propuesta que les agrade para poder mudarse de manera temporal a otro espacio mientras se ejecuta la obra.

No ven la forma de sobrevivir y no les gusta el proyecto en la forma que lo está planteando la autoridad y lo más seguro es que las autoridades para evitar un desgaste innecesario, desistan del proyecto y el Mercado de la Cruz, se quedé sin estacionamiento en una ciudad donde el vehículo particular sigue y seguirá reinando como medio de transporte de los ciudadanos.

Los espacios públicos para estacionar un vehículo son cada vez más peleados y la infraestructura de estacionamientos no cumple con las necesidades del número de automotores en las calles de la zona metropolitana, suena imposible que los comerciantes no encuentren el “cómo sí” se pueda llevar a cabo una obra y solucionar un problema.

En el modelo norteamericano de una economía motorizada y basada en el automóvil, un lugar con carencia de estacionamiento, es un lugar destinado al fracaso económico o perder clientes de manera abrupta.

En el tradicional mercado de la capital tendrán que encontrar la forma de solucionar la situación sobre todo porque están enclavados en pleno centro histórico de Querétaro y eso es para tomar en cuenta.

DE REBOTE

La influencer Florencia Alducin, decidió desistir de su denuncia en contra de los policías que presuntamente la golpearon y también decidió desistir contra cualquier acción contra la otra conductora involucrada en el hecho de tránsito, ahora solamente queda la investigación interna para deslindar a los policías o darles una sanción por este multicitado accidente automovilístico.