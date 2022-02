Expediente Q | Otro mundo

No cabe duda que en la Legislatura de Querétaro viven en otro mundo y en otra realidad o seguramente no entienden la actual situación.

Solamente ellos creen el cuento de que están examinando y entrevistando a las personas que aspiran a dirigir la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) y que tomarán la mejor decisión, obvio que se los digo con todo el respeto que se merecen, nuestros representantes populares.

Ahora salen con el cuento de que una concluida la etapa de entrevistas de candidaturas a la presidencia DDHQ se abrirá un espacio para recibir la opinión y evaluaciones de la ciudadanía y de organizaciones civiles sobre los perfiles entrevistados; tan les vale que la Universidad Autónoma de Querétaro, organizó una serie de debates entre las personas aspirantes y los legisladores se hicieron de la vista gorda.

Están llenando de “supuestos requisitos” a los que aspiren al cargo que ni ellos se la creen, lo único que van a conseguir es que se burocratiza más la elección y quien llegue a la presidencia se encuentre un organismo, que poco presupuesto tiene, que poca influencia logra con las autoridades y que sus recomendaciones no son vinculantes a las autoridades.

Sin embargo, la importancia del organismo tendrá que ser defendida a capa y espada por quien llegue a esta presidencia de ese organismo, que hoy solamente cumple un requisito en el organigrama del estado.

No defiende a mujeres abusadas desde y por el poder, no defiende a periodistas; la actual presidencia no defendió a los que debía y solamente se cuadró ante el poder del estado y no lo confrontó de la manera que tiene atribuciones.

Los legisladores hoy viven en su mundo y hacen como que hacen mucho.

DE REBOTE

Ya para que el neo morenista Armando Sinecio les pida a sus compañeros de bancada ser más activos, es porque algo anda muy mal con los diputados de Morena en la Legislatura de Querétaro.





