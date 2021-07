Expediente Q | Pájaros

Desde tiempos inmemorables, cuando se decía que había “pájaros en el alambre” se referían al tiempo en que las comunicaciones telefónicas eran alámbricas y alguien estaba colgado para escuchar las conversaciones.

El espionaje telefónico y el seguimiento personal era una de las más eficaces formas de “campanear” a una persona y a la fecha no dudo que lo siga siendo; seguir a un personaje para vigilar sus hábitos y sus rutinas, además de hurgar en su basura, son formas de elementar un expediente de un personaje monitoreado.

En tiempos recientes un presidente municipal de la capital, Marcos Aguilar, dijo que la “basura hablaba” y se refería precisamente a lo que se puede encontrar en los desechos de una casa, lo suficiente para conocer los hábitos de las personas y sus aficiones.

Todo esto lo comento por los famosos casos de espionaje con el software “Pegasus”, donde se habla de un espionaje masivo, a través de los dispositivos móviles que ahora son tan fáciles de “colgar”, ya que hoy cualquier dispositivo enchufado a la red es susceptible de ser espiado o clonado.

Un estado que no hace intervenciones y monitoreo de personajes y organizaciones, está en un riesgo tremendo de perder la soberanía y la seguridad nacional; por eso el crimen organizado manda en varios territorios de este país, porque tienen acceso a comunicaciones y a la información de todos y cada uno de los mandos policiacos.

El espionaje lo que tiene es que no está regulado y la legislación es timorata, hoy el gobierno asegura que no espía porque no es como los de antes; están renunciando a la capacidad y derecho que tiene el estado de intervenir comunicaciones con orden de un juez para salvaguardar la seguridad nacional.

Otra cosa más a la que se renuncia en esta administración federal; en el pasado reciente los espiados hoy están en el gobierno y los espías son “perseguidos”; ¿De qué sirvió que el gobierno anterior de Peña Nieto, los espiara tan afanosamente? Ganaron la elección y con amplio margen.

Si usted no quiere ser víctima de esta inmoral práctica, no se conecte a una red, no quiere ser descubierto y tampoco no haga cosas fuera de la ley.

De rebote

La ratificación de Marco del Prete en la Secretaría de Desarrollo Sustentable es un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos seis años, pero obliga a replantear nuevas estrategias y metas a perseguir para Querétaro. Aquí tendrá que ser centro de negocios nacional.

