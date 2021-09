Expediente Q | Partidazo

Los priistas andan animados con la renovación de su dirigencia. Y es que ven una oportunidad para nuevamente posicionarse en el ánimo de los electores; tarea nada fácil desde el tercer lugar en las preferencias electorales del reciente proceso.

Son muchos los priistas los interesados en la dirigencia estatal y los días están contados el actual dirigente Paul Ospital, será diputado local y desde ahí obviamente construirá parte de su futuro inmediato.

Los priistas andan desde ahora un poco inconformes por que hay toda la intención, dicen los enterados de que la próxima dirigente será Abigail Arredondo, quien fuera candidata al gobierno de Querétaro por este partido y le diera ese nada honroso tercer lugar al tricolor; lo cierto es que los partidos políticos y las organizaciones en general son de grupos y de momentos y este seguirá siendo el momento del grupo de Paul Ospital y de algunos Calzadistas que quedan fieles a la causa.

Por lo pronto el ex dirigente municipal Pancho Pérez, en tiempos de felicidad con Juan José Ruiz, busca la dirigencia de ese partido y por lo pronto exige equidad en la contienda y que no haya dados cargados porque dicen que no son momentos de dedazos en el PRI.

Los creadores del dedazo ya no quieren soportar una imposición más como les ha sucedido en los últimos años y quieren experimentar la democracia partidista aunque para el PRI sea una utopía.

Vendrán más candidatos de este partido, entre los que se encuentra el nada acorde a los tiempos y con discurso para dormir a cualquiera Hugo Cabrera, que ya también hace sus esfuerzos y que en la meritocracia pues el cargo de dirigente tal vez le pertenezca, pero eso no quiere decir que tendrán un partido nuevo y con las exigencias actuales.

Los priistas están por definir lo que harán de aquí al 2024 y puede que tengan una oportunidad y si la dejan ir, serán nuevamente espectadores sin tener posiciones y poder.

DE REBOTE

Se despiden los diputados y dentro de sus máximos logros y por lo que serán recordados sin duda la declaratoria del escudo de los Gallos Blancos como patrimonio cultural de los queretanos. Lo que signifique esto.





