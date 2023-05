Expediente Q | Partido

Un nuevo y ni tan nuevo partido político en Querétaro, ya ve la luz en el escenario político se trata de Querétaro Seguro, de la mano de la experimentada Connie Herrera y es que nadie recientemente ha logrado conformar dos partidos políticos.

Este viernes recibieron su constancia de constitución como partido político local en Querétaro, el pasado 2 de mayo por el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ).

En junio comenzarán con la conformación de sus órganos de dirección del partido y la instalación de sus comités directivos; Connie Herrera Martínez, fundadora de este nuevo partido, ya se la sabe y seguramente ya trabaja en la conformación de candidaturas y de los personajes que podrían participar en la contienda y con la nueva marca.

Con la actual legislación electoral Querétaro Seguro, no podría ir en candidaturas comunes como sucedió con el anterior partido del que Connie, fue presidenta; donde se unió al PAN y llevó a Mauricio Kuri, Luis Nava, Manuel Pozo y Selene Salazar en candidatura común.

La legislación actual no le permitiría hacerlo en este 2024 pero las cosas pueden cambiar en junio cuando se de una reforma electoral donde estas reglas del juego podrían cambiar.

El asunto es que Connie Herrera, podría lograr lo que el PRI y PRD no han podido en Querétaro, convencer nuevamente al PAN de ir en candidaturas comunes como mínimo si cambia la legislación.

El PAN no “pelusearía” a Connie pero al PRI y al PRD nada más no los voltean a ver; Querétaro Seguro en esta ocasión se venderá más caro (políticamente hablando) porque en la pasada elección Querétaro Independiente simplemente naufragó en los cientos de compromisos partidistas que traía el PAN y el grupo del entonces apartidista Mauricio Kuri.

DE REBOTE

En un hecho de tránsito en el que se vio involucrada la influencer y presunta presentadora de TV Florencia Alducin, ella y otra mujer se liaron a golpes, pero después de eso vino una detención policial a la influencer; ella asegura manoseos y golpes por parte de la policía y ahora se tendrán que deslindar responsabilidades; por lo pronto me dicen que no hay buenos recuerdos de ella, del corto tiempo que fue presentadora de TV, de “gatos” no bajaba a los trabajadores del staff.