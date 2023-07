En Escolásticas, en Pedro Escobedo, existen hechos que se derivan de la defensa de un predio (Los Sabinos) que tiene dueño y que personajes, con intereses políticos y económicos, quieren hacer pasar como un conflicto social en donde pobladores sufren el abuso de autoridad; es la narrativa que se quiere imponer, por una parte, y por la otra está el litigio que se supone ya ganó un particular al que quiere inmiscuirse con un personaje de poder.

El predio en cuestión también tiene el elemento atractivo de la existencia de un manantial de agua, en el cual actores políticos, como Gilberto Herrera, ya le echaron el ojo, aunque no con mucho éxito, porque algunas personas de la comunidad no vieron bien su incursión en el lugar.

Después de bloqueos y cierre de la autopista 57, y la detención de personas participantes en el conflicto, se vino un enfrentamiento con la policía ante el cumplimiento de un mandato judicial y donde hubo uso e la fuerza pública; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación del caso al considerar que durante este operativo pudo existir violación los derechos humanos de personas de la comunidad, y por lo cual hay tres personas detenidas, para quienes se solicitaron medidas cautelares.

Las autoridades en Querétaro tienen también ubicados a actores políticos que han ofrecido apoyo a la comunidad y ofrecen su asesoría para pelear por un manantial, que está en terrenos particulares, pero es un jugoso botín que no pueden olvidar.

Es Pedro Escobedo, en los próximos meses que dure el litigio, un caldo de cultivo importante para que grupos de poder aprovechen para llevar agua a su molino, pero sin preocuparse en realidad por la comunidad.

Ya en años anteriores quisieron otros grupos invadir los predios de San Fandila, que ya no son del gobierno estatal sino de un particular que ahora está muy atento a que los vivales no intenten nuevamente reclamar algo que no les pertenece; así hacen política algunos y les funciona, han hecho de la protesta toda una industria del voto y de los pesos.

DE REBOTE

Las dinámicas de integración son muy importantes para mejorar el clima laboral de las organizaciones, hay que preguntar en la Comisión Estatal de Aguas como se sienten después de tener su día rosa por Barbie la película; sin duda están más unidos al interior, pero al exterior muchos usuarios están verdes, pero de coraje ante las constantes fugas y falta del líquido por diversas razones.