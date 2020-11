Expediente Q | Pausa

Un terrible lastre con el que tienen que cargar los diputados en México, es que sus actividades son poco sujetas al escrutinio público y que no es posible además determinar la productividad de un legislador por diferentes cuestiones.

Pero no les pudo caer mejor “Como anillo al dedo” así como lo dijo el presidente de México, que se hayan detenido y frenado muchas actividades y es que para los legisladores fue la tormenta perfecta para no hacer mucho o de plano no hacer nada.

Finalmente cobrar como legislador es fácil ya que les depositan directo a su cuenta y son pocos los que tienen que pelear por los recursos de los demás.

Hay honrosas excepciones de legisladores que trabajan y que toman muy en serio la actividad y no me queda duda que hacen los mejor para mostrar resultados a la población; pero hay otro casos como el que se da a conocer de una comisión en específico en la legislatura como lo es la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por la panista Verónica Hernández, que tiene al menos 40 iniciativas pendientes por dictaminar, la diputada presidenta de la comisión, asegura que se compromete a dar proceso a estas iniciativas antes de que concluya este años.

Esta comisión no había sesionado desde el mes de marzo hasta el pasado 10 de noviembre, que decidieron retomar sus actividades y mire que no con mucho ímpetu porque el rezago es importante y no se ve para cuándo pueda retomarlo, con tanta ocupación que tienen los legisladores.

Con este tipo de actitudes los diputados no limpian mucho la imagen deteriorada de una actividad que debe ser noble y un orgullo de representar pero no siempre son así las cosas.

La vida social se le da mucho a diputados y funcionarios de la legislatura, eso si les sale súper bien.

Morena no lleva prisa por definir quién es su candidato a la gubernatura de Querétaro; en su ADN esperan señales desde el centro y es que es difícil mostrar independencia en el país de un solo hombre.

