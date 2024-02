Expediente Q | Peligro

De verdad quien no quiera ver lo peligroso que son expresiones como “No me vengan con que la ley es la ley” es porque no entiende lo delicado que es que el jefe máximo de un estado lo haga y quien no quiera ver que expresiones como: “Por encima de esa ley está mi autoridad moral” es un ciego que no puede ver la amenaza a la democracia.

No estamos en una dictadura para nada, estamos en un sistema democrático amenazado por un personaje que está por dejar el poder y siente la nostalgia de quedarse solo y dejar de ser el máximo personaje de un país.

Andrés Manuel López Obrador, sin duda pasará a la historia como un presidente que transformó muchas cosas de la vida pública nacional y que deja un legado importante para los mexicanos que menos tienen, el presidente dejó importantes obras que han costado muchos recursos a los mexicanos pero que quedarán y esperemos que den un excelente servicio en un futuro inmediato.

El presidente de México, no puede caer en tentaciones autoritarias y autócratas porque estaba dilapidando su capital político con tentaciones absurdas y afectado el proyecto transexenal que pretende en esta elección del 2024.

Debemos de ser cautelosos en las propuestas que escuchemos de las candidatas presidenciales y analizar con lujo de detalle hacía dónde queremos ir y qué es lo que más nos conviene como país.

En el palacio nacional deben de bajarle la calentura política al presidente porque el tono de sus mensajes es preocupante y es que cuando un personaje cree que puede estar encima de la ley y de las instituciones, es verdaderamente riesgoso por donde se le quiera ver.

La ley si es la ley y ningún individuo por más querido que sea puede y debe estar encima de las leyes e instituciones de un país, creer lo contrario es condenarse a un sistema autoritario y de una sola persona.

DE REBOTE

Entre más tarde Morena en designar candidatos más se gestan negociaciones para que nadie quede fuera del juego electoral y eso lo sabe Maximiliano García y Paloma Arce, por ejemplo. El tiempo corre y el desdén de la capital del país se siente en Querétaro entre los morenistas.