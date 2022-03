Expediente Q | Peligro

La carretera México-Querétaro en su tramo urbano de la capital del estado, se ha convertido en una auténtica trampa mortal; el transporte pesado que baja a toda velocidad por la peligrosa Cuesta China, ellos saben que es un tramo urbano, que es la ciudad y que por este espacio circulan decenas de vehículos compactos; pero para el transporte pesado y sus operadores las vidas humanas pareciera que no tienen importancia.

Los constantes accidentes, cada vez más aparatosos y cada vez con más víctimas mortales se repiten un día sí y otro también; las víctimas obviamente las ponen los que conducen vehículos compactos, es posible que haya accidentes hasta tres o cuatro veces al día desquiciando el tránsito vehicular pero lo más lamentable causando pérdidas humanas.

Hay que decirlo, de poco han servido los libramientos y las carreteras de cuota, el transporte pesado pasa por la zona urbana sí o sí; por ahorrarse unos pesos de casetas o porque le entrega sus mercancías está en la zonas industriales que han sido absorbidas por la Mancha urbana; es urgente una vez más que se tomen medidas y que se haga algo al respecto, las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que permita a las autoridades municipales administrar y vigilar este tramo marcha lentas; los tiempos de los gobiernos, no son los mismos tiempos que los de los ciudadanos que arriesgan todos los días la vida en estas trampas mortales de asfalto.

Queda claro que no se puede frenar el desarrollo, queda claro que no puede ahorcarse a un estado tan pujante y tan importante como Querétaro; las vidas que seguirá cobrando esta carretera la seguir aportando a la zona metropolitana no se ve un arreglo cerca de la situación lo único que queda es desearle a los deudos de las víctimas que pronto encuentren recuperación si es que esto es posible.

DE REBOTE

El secretario de movilidad del municipio de Corregidora a Moises Moreno, más ocupado en su aventura política futura (Dice que puede) que en darse cuenta que la movilidad en camino a Los Olvera, está a dos segundos de volverse imposible. Una vuelta por el lugar no le caería mal.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar