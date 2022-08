Expediente Q | Peligroso

Hoy las ventas por Internet han cobrado una importancia grande, sobre todo a partir de la pandemia de Covid-19 fue la forma en la que muchas personas podrían hacerse de servicios o de bienes para subsistir pero como todo en Internet, hay que tener mucho cuidado a quién se le compra y lo recomendable siempre es acudir a establecimientos que tengan prestigio y que se dediquen a esto por mucho tiempo y que además sepamos qué sitio de Internet es el original y que es el del sitio donde estamos comprando.

Facebook Marketplace, es una importante herramienta de comercio electrónico de esta empresa y con el paso del tiempo en sus orígenes se convirtió en una excelente propuesta para poder vender, intercambiar productos principalmente usados en comunidades de compra venta e intercambio de diversos productos; pero que recordar que usar esta plataforma es muy sencillo así como lo es tener un perfil crear una cuenta pero también es muy sencillo desde ahí fingir la personalidad poner un perfil que no es, una fotografía de una persona que no existe y con esto pues nos está exento de qué sea utilizado por criminales reales o criminales virtuales cibernéticos para engañar estafar a personas y causarles daño en su patrimonio.

De los principales engaños que suceden en este tipo de sitios es la venta de productos que pueden estar dañados pero que en sus fotografías se ven en buen estado y es que se suben fotografías de algo que no es, también se puede llevar la sorpresa de recibir artículos este dañados o que no sean originales, el caso de perfumes, joyas, cosméticos, ropa de supuesta marca, son réplicas en muchos casos y las personas pagan precios como si fueran originales; otras formas de ser engañado por este sistema de ventas es que los criminales poner a la venta productos que nunca nunca envían al comprador porque no existen, lo único que hacen es quedarse con el dinero de la víctima y este ese tipo de estafa es la más posible que suceda.

La peor es la venta de automóviles a bajo precio, la víctima cae en la supuesta “oferta” llega con el dinero en efectivo y es asaltado; así le pasó justo a dos personas en Querétaro, que resultaron hasta con herida de bala para quitarles 90 mil pesos de ante la supuesta venta de un automóvil.

