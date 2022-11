Expediente Q | Peña 

Sobre la tan llevada y traída zona de Peña Colorada se tiene más de 9 años haciendo la petición de que sea decretada Área Natural Protegida. Resulta que es una selva baja, caducifolia y se pide que se área natural protegida nivel federal, se pretende que sea también una reserva ecológica estatal y blindar el ecosistema natural, contra el desarrollo urbano desmedido, eso dicen los ambientalistas.

Dicen que Peña Colorada debe convertirse en el refugio más grande de flora y fauna silvestre de la zona metropolitana de Santiago de Querétaro; que su valor natural brinda muchos servicios ambientales a la ciudad: capta agua de lluvia, controla inundaciones, y absorbe el bióxido de carbono entre otras cosas.

Aseguran los ambientalistas que es el hogar de una gran biodiversidad de plantas y animales, incluyendo especies endémicas, nativas y otras consideradas dentro de la categoría de especies amenazadas, con desaparecer en nuestro país.

Los ambientalistas han llamado a que Peña Colorada sea decretada área natural protegida, que se necesita urgentemente frenar a los desarrolladores de vivienda que “quieren urbanizar todo Querétaro”.

Lo que nunca me han podido explicar los ambientalistas es qué pasará con los dueños de las 5 mil hectáreas de Peña Colorada, 67 predios particulares para ser exactos, 293 parcelas ejidales y 9 zonas de uso común; tendrán su tierra, pero no podrán hacer nada con ella, es decir no cultivar, no mover una sola planta y mucho menos vender para ganar dinero.

Por lo pronto, ayer Venancio Bárcenas Rangel, comisionado del ejido San Vicente Ferrer del municipio de El Marqués, dijo que se oponen al decreto de Peña Colorada como área natural protegida. “Si tenemos que agarrarnos a balazos, lo vamos a hacer para defender nuestra tierra”.

Bárcenas Rangel asegura que han mantenido diversas reuniones con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a quienes le han externado su descontento y es que a los ejidatarios les han ofrecido 5 mil pesos anuales por cinco años de manera de compensación por sus pérdidas, propuesta que obviamente han rechazado.

