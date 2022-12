Expediente Q | Pirotecnia

Los intentos para acabar con el uso de pirotecnia en Querétaro y en general en nuestro país son infructuosos. Y es que la presunta tradición de que en las festividades patronales se tienen que tronar cohetes y lucir los juegos pirotécnicos es algo que no puede terminarse.

Recientemente hubo intentos por regular y, que conste, no prohibir la pirotecnia; se ha pedido adecuar reglamentos para hacer que el uso sea moderado y sobre todo en las tradiciones, legisladores han intentado revisar el tema de incluirlo en el código ambiental para que haya sanciones y todos los municipios aportar en su reglamentación local.

Lo que se busca es evitar el daño a las personas, que no haya heridos, quemados o personas fallecidas por esta insistencia del uso de pirotecnia; hablar también sobre el daño hacia los animales, el uso que genera los fuegos pirotécnicos, así como la seguridad para quienes los manipulan.

Dicen los jerarcas de la Iglesia Católica en Querétaro y con cientos de imágenes de accidentes por pirotecnia que uso es un elemento cultural muy necesario, por lo que no debe de prohibirse, pero si regularse; el tema de la pirotecnia desde hace años, es motivo de reflexión y es un elemento necesario en las fiestas populares, no sólo en el ámbito de la iglesia sino también en lo civil la pirotecnia es utilizada; desde hace algún tiempo cuando hemos visto accidentes lamentables, en el ámbito eclesiástico hay reflexión pero dicen los jerarcas que se llama a pensar en su uso con una regulación más estricta, pero no eliminarla de nuestra vida cotidiana.

Uno de los argumentos es que la industria de la pirotecnia es fuerte a nivel nacional, como empresa hay mucha gente que trabaja y vive de eso, no sólo se trata de legislar porque la pirotecnia no exista, es necesario en pensar en la gente trabajadora; es necesario regular su forma de transportarla y de emplearla es la forma en la que ven las cosas los jerarcas de la Iglesia Católica Totalmente en las características de la unidad.

Lo de Carrillo en el templo de San Miguel Arcángel, estuvo a nada de una tragedia de esas que nadie queremos y es el momento de replantear el uso de estos artefactos en las festividades religiosas, sin el personal adecuado para hacerlo.

DE REBOTE

Pueblos Originarios y Emprendedores tendrán presupuesto el año entrante para contar con estructura burocrática; veremos qué pueden hacer estos entes en beneficio de los queretanos.