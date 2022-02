Crecer, desarrollarse y mantener la seguridad que son unos de las cualidades que tiene el estado de Querétaro, tiene sus costos así lo dice Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; vivir bien cuesta incluso con impuestos hacía los ciudadanos.

En el marco de la presentación del plan estatal de desarrollo 2021-2027 que contiene 65 retos para los próximos seis años pero que también voltea a ver a los retos que enfrentamos los siguientes 50 años.

El plan se divide en seis ejes que abarcan la salud y vida digna, educación, cultura y deporte; Salud y vida digna, economía dinámica y prosperidad familiar, medio ambiente e infraestructura sostenible, paz y respeto a la ley, así como Gobierno ciudadano.

Los retos que enfrenta el gobierno de Mauricio Kuri, son mayores y es que aunque usted no lo crea muchos quisieran ver a Querétaro, en las situaciones que están otras entidades de la república y muchos quieren comparar la situación de Querétaro, a la situación que viven otros; lo cierto es que aquí no estamos en una isla que nos permita no padecer lo de otros.

Aquí enfrentamos retos en movilidad importantes y esta administración tiene el compromiso de mejorar de manera sustancial el transporte público, que es a lo que se le debe de aportar y no al transporte privado; la seguridad es otro de los retos que se enfrentan para no permitir a la delincuencia organizada operar aquí y bajar los índices de robos en la delincuencia común que afecta a los que menos tienen.

Será labor del consejo consultivo del Plan Estatal de Desarrollo, vigilar el cumplimiento de los planteamientos del documento, que se podrá consultar en los sitios oficiales del gobierno.

DE REBOTE

El país que nos está dejando ya saben quién, es uno de enfrentamientos y de enconos, ahora resulta que la respetable Morenista que gritó “chayoteros” a los periodistas que manifestaron inconformidad por ataques a la libertad de expresión la semana pasada durante una rueda de prensa de ese partido, demandará al caricaturista Roberto Carbajal, por violencia política de género ¡Ver para creer!





