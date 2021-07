La pandemia nos traerá más pobres, según datos preliminares oficiales Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 60 millones de personas viven en la pobreza en este país y con todo lo que eso signifique.

En los últimos años hay 14 millones de pobres más en nuestro país y eso puede emocionar al actual gobierno porque pretende sacarlos de la pobreza y es uno de los sectores que más lo animan.

Hay otro problema y son los más de 50 millones de mexicanos no les alcanza para comprar la canasta alimentaria.

En el primer trimestre de este año se incrementó la pobreza laboral ¿Qué significa esto? Es el porcentaje de población con ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria.

La cantidad de personas en pobreza laboral, aumentó a 50.4 millones, de enero a marzo de este año, es decir, 4.9 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Coneval, registró un ascenso de 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional.

Este incremento de la pobreza laboral, impacta a 26 estados del país, los más afectados son Ciudad de México, donde el impacto es de casi 15 por ciento; Quintana Roo, con 10 por ciento y Baja California, con 8 por ciento.

sencillamente se lo digo, hay gente que tiene empleo y no le alcanza ni para comer y eso es muy preocupante, van casi tres años de gobierno federal y el consuelo es que se combate la corrupción y se pelea a diario con los gobierno estatales pero de sacar a lo pobres de la pobreza eso no hay para cuándo; es más fácil vender la esperanza de que se les atiendo con algunos programas sociales y que con eso saldrán adelante y es que hay que recordar que en este “movimiento” no hay que tener dinero y mucho menos buscar superarse.

De rebote

En bonito problema está la Fiscalía General del Estado, imputar delitos a mujeres que causaron destrozos a las instalaciones de la dependencia el pasado 8 de marzo, le puede salir caro socialmente y es que el tema es muy sensible para las activistas ¿Pero el cumplimiento de la ley?

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar