Expediente Q | Pobres

No mejora la situación del dinero y de los ingresos que son necesarios para que las personas puedan salir adelante. La pandemia del coronavirus, la restricción de actividades y la crisis económica provocaron el aumento en el número y porcentaje de mexicanos que viven en la pobreza, al pasar de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones de personas en 2020, lo que significó un incremento de 3.8 millones de personas, lo confirma el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en total hay 146 programas sociales que apoyan a 24.5 millones de personas; sin embargo, el "centro de estudios Espinosa Yglesias" advirtió que los programas de desarrollo social son insuficientes para atender a las 12 millones de personas que perdieron su empleo, así como las familias que vieron reducidos sus ingresos durante esta pandemia.

El Coneval analizó los 15 programas prioritarios del gobierno, donde solo dos lograron un desempeño apropiado; "Jóvenes Construyendo el futuro" con un presupuesto de casi 25 mil millones de pesos y "Cultura Comunitaria" con un presupuesto de 600 millones. Ambos lograron el 81 por ciento de sus metas.

En contraste, uno de los programas con el desempeño más bajo es "Crédito Ganadero a la Palabra" con un presupuesto de $1,000 millones de pesos, sólo cumplió 15 por ciento de sus metas.

Tenemos un problema en que se dice que hay que generar empleo, como si cualquier empleo fuera la solución y no es así: millones de personas trabajan y no ganan lo suficiente para mantenerse ellos y menos a una familia; medio alcanza para la canasta básica, lo que lo que cubre es poder comer y tener algo para vestirse, pero algo muy muy básico; la tragedia es que muchas personas trabajan más y no ganan lo suficiente para salir de pobres.

Lo grave es que el trabajo en México, no da para satisfacer lo más básico.

De rebote

Comienza la temporada de informes de gobierno y con esto esperemos que no se les ocurra a los diferentes presidentes municipales tomar vacaciones o guardarse; entre pandemia y veda electoral es un año prácticamente en negros.

