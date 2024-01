Expediente Q | Política 

La política siempre que se mezcla con la realidad y sobre todo en temas de seguridad, resulta ser un tema delicado que no se puede tratar con tanta frivolidad y sobre todo mezclando los intereses de los políticos y sus aspiraciones, que si bien son legítimas no dejan de meterse con los temas que de verdad le preocupan e impactan a los ciudadanos de a pie.

Nunca en la historia reciente de Querétaro, se había presentado un hecho tan de alto impacto como lo fue el hallazgo de 9 cuerpos sin vida a un lado de la ductería de Pemex, en el municipio de San Juan del Río, que por vecindad con Hidalgo y por ser territorio de ductos de hidrocarburo sufrirá de este tipo de eventos, que al país lo mantienen con niveles de violencia altos.

Santiago Nieto, candidato al senado de la república por Morena, no desaprovechó la oportunidad que el lamentable evento le brindó para exigir seguridad y atención en el tema a las autoridades en Querétaro “Como sanjuanense, lamento el ambiente de violencia en el municipio, los hechos ocurridos hoy son signo de acciones de gobierno deficientes. Por el gran amor que le tengo a Querétaro, con la sociedad y expertos, trabajamos en la construcción de políticas públicas eficaces” Así lo posteó en sus redes sociales el aspirante al Senado por Morena y las respuestas no se hizo esperar por parte de la dirigente panista en el estado, que fue la encargada de responder al candidato, porque la confrontación con sus pares competidores no será en este momento.

La panista colgó como respuesta al mensaje del morenista “No sea oportunista Sr. Santiago Nieto, no vive en Querétaro y visita San Juan cada que quiere. No lucre con la crisis de inseguridad y violencia que MORENA provocó en todo el país”

No vamos a aburrirnos en estas campañas pero debemos estar muy atentos con los que ofrezcan reales soluciones a los problemas que vivimos en el país y no solamente, se trate de confrontaciones al calor de una elección.

DE REBOTE

Armando Rivera en el Palacio de Gobierno, el expresidente municipal acudió tal vez para arreglar temas empresariales e inmobiliarios o tal vez temas políticos; o simplemente una visita de cortesía, eso lo sabremos pronto.