Expediente Q | Por fin

Desde hace varios años en Querétaro y El Marqués albergan terrenos muy preciados como lo son Peña Colorada, que cada sexenio se volvió tema y botín político de muchos interesados.

Peña Colorada es tierra muy importante para el crecimiento de la zona metropolitana y es terreno muy preciado por sus propietarios originarios, que según las versiones son pocos los ejidatarios que quedan en posesión de tierras, ya casi no hay originales con tierras.

En el largo caminar de Peña Colorada, desde el legislativo queretano se hicieron muchos exhortos al Gobierno federal y estatal para que Peña Colorada sea declarada área natural protegida.

Así como hay voces que festejan como triunfo propio la declaratoria de área natural protegida, hay otras voces que no están para nada conformes con el nombramiento de la zona.

Propietarios y ejidatarios de Peña Colorada, desde ayer se manifestaron frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y también frente la Procuraduría Agraria, para exigir se revierta el nombramiento de Peña Colorada cómo Área Natural Protegida.

José Tomás Molina Molina, líder de ejidatarios asegura que desde 2014 se demandó se escuchará la negativa de quienes pertenecen a alguno de los 9 ejidos de la zona y las cerca de 5 mil familias impactadas; este miércoles se entablará un diálogo entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ejidatarios inconformes por el nombramiento de Peña Colorada cómo área natural protegida.

Querétaro creció y seguirá creciendo, no creo que se pueda frenar ese crecimiento y las tierras tendrán que salir de algún lado y seguramente se verán afectaciones a muchos terrenos ejidales y pequeñas propiedades; por lo pronto la tan llevada y traída Peña Colorada, ya está protegida.

DE REBOTE

Hoy entenderle a la política es complicado, la competencia interna del PAN para la capital queretana se ha vuelto algo difícil de descifrar, pero por lo pronto va que vuela Lupita Murguía, no detiene su marcha. Lo mismo se reúne con comerciantes, colonos, grupos empresariales, colectivos feministas o maestros, con quienes en corto dialoga, concreta y toma decisiones. Por otro lado, “Felifer” Macías no se detiene y va a los mercados y a las luchas, se pone máscara y esperemos que no sea de rudo.