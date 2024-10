Expediente Q / Por Fin

El proceso electoral 2023-2024 llegó a su fin en Querétaro y el 2 de junio se vivió una jornada electoral histórica; con una participación del 61 por ciento, se superó no solo la media nacional, sino que también se registró un incremento del 10 por ciento respecto a las elecciones anteriores; este repunte en la participación refleja un cambio importante en la conciencia ciudadana, donde cada vez más electores deciden involucrarse activamente en la política electoral pero también en las decisiones importantes que impacten en su vida.

Sin embargo, no fue solo la participación lo que definió estas elecciones; el mapa electoral de Querétaro ha cambiado, mostrando un escenario más equilibrado que en comicios anteriores; el Partido Acción Nacional (PAN) que durante años ha dominado la escena política local, ya no consiguió las mayorías cómodas a las que estaba acostumbrado; en contraste, Morena, partido que hasta hace poco no tenía una presencia significativa en el estado, avanzó notablemente, reflejando una reconfiguración del poder político que sigue la tendencia nacional.

Este nuevo equilibrio plantea varias interrogantes sobre el futuro político de Querétaro.; la pluralidad partidista puede ser vista como un síntoma de madurez democrática, donde diferentes fuerzas políticas coexisten y colaboran para lograr el bien común, en teoría; no obstante, también existe el riesgo de que este equilibrio se traduzca en bloqueos legislativos y falta de acuerdos, lo que podría entorpecer la gobernabilidad y enrarecer el ambiente.

No podemos dejar de mencionar el contexto de “judicialización excesiva” postelectoral que marcó este proceso. Si bien la autoridad electoral ha señalado que esto no modificó los resultados finales, la constante judicialización de los procesos electorales en México refleja una crisis de confianza en las instituciones y una incertidumbre constante hasta el final.

Los partidos políticos, en lugar de aceptar con madurez los resultados, recurren a los tribunales buscando revertir los comicios, lo que desgasta el sistema democrático y pone en riesgo la estabilidad política; a la fecha el cabildo queretano no tiene certeza ya que un contendiente aún no termina de lamer sus heridas.

Los actores políticos deben adaptarse a este nuevo escenario, sobre todo hoy en las cámaras de diputados local y federal de buscar consensos y de anteponer el bienestar de los queretanos a las luchas partidistas. Este proceso electoral no solo es una muestra del avance democrático en Querétaro, sino también un recordatorio de los retos que enfrentan las democracias.

DE REBOTE

Que no tiene espacio donde trabajar y que le sacaron sus triques con lujo de violencia, dice la regidora expanista de MC Paulina Aguado, ya fue presentar queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos, asegura que hay regidores de primera y de segunda en el Ayuntamiento de la capital.