Expediente Q | Posibilidades

San Juan del Río, Querétaro, nuevamente con amplias posibilidades de atracción de inversión y sobre todo con amplias expectativas de crecimiento y desarrollo.





Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) San Juan del Río se encuentra dentro de las ciudades con mayor capacidad de inversión; puntos dentro de la capacidad de traer inversión de acuerdo al Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2023 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)





El estudio mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión; es aquella que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Analiza 66 ciudades y 362 municipios.





Evalúa subíndices como Derecho, Medio Ambiente, Sociedad, Sistema Político, Gobiernos, Mercado de Trabajo, Economía, Infraestructura, Apertura Internacional e Innovación. Cada uno de estos se compone de un número determinado de indicadores.





Es por ello que la competencia electoral en San Juan del Río, es importante para el partido gobernante en aquella demarcación. Roberto Cabrera lo sabe y trabaja de manera intensa en dar resultados para retener a la ciudad en manos del panismo.





Los planes que se tengan para San Juan del Río, tienen que aterrizarlos bien con la población y el atraer inversión tiene que ir de la mano con buenos salarios para los trabajadores y sobre todo con mejores condiciones de vida en desarrollo social y seguridad.

Los indicadores importan pero también la realidad que viven los habitantes del que fuera el segundo municipio más importante de Querétaro, que dejó atrás ese lugar para cederlo al municipio de El Marqués, que hoy vive sus años dorados.





De Rebote





A pesar de los costos elevados que pagaron comerciantes por un stand en la Feria de Querétaro, sus ventas no fueron las esperadas, los organizadores habían prometido buena afluencia al evento pero no fue así; pretendían extenderse unos días más pero no contaban con el descontento de comerciantes de Querétaro, que de manera casi inmediata protestaron y fueron escuchados.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar