Algo no anda bien y no cuadra con la promesa de bajar el precio de los combustibles en nuestro país. El entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador prometía en aquellos días de intensa pre campaña presidencial y posteriormente en la campaña electoral que los precios de los combustibles bajarían y después matizó ya en el gobierno que solamente no subirían.

Obvio que es un tema complicado en el que es difícil bajar y controlar el precio de los combustibles cuando no somos productores de gasolinas y de gas; somos productores de petróleo, pero no lo refinamos y tenemos que depender las importaciones.

La gasolina conocida como magna ronda en los 20 pesos por litro, mientras que la premium supera los 22 pesos y el diésel anda en 21.73; los combustibles difícilmente bajarán de precio y lo único que podría suceder es que no aumenten de manera exponencial, pero tampoco es algo seguro.

En la miscelánea fiscal del año en curso el total de impuestos que el consumidor paga por litro de gasolina es de 7.5 pesos por litro de "la verde", 7.1 pesos por litro "de la roja" y 8 pesos por litro para el diésel aproximadamente.

El gobierno podría bajar el precio de los combustibles quitando estos impuestos, pero es algo que no sucederá, porque ningún gobierno se daría un “balazo en el pie” incluyendo a este que tanto quiere y protege al pueblo.

Seguiremos pagando precios alto por producción, transportanción e impuestos en gasolinas, todavía no hay quien logre bajar los precios y sucederá hasta que los vehículos de motor sean obsoletos.

DE REBOTE

Luis Nava sigue cumpliendo con su promesa de trabajar por la paz en el municipio capitalino; se habla de cosas intangibles pero hay programas como “Tejiendo Comunidades” y la Asociación “Nacidos Para Triunfar”, nacen con el fin de generar un ambiente de armonía a través de la creación de oportunidades para que los jóvenes; así se comienza con la prevención del delito y el Presidente Municipal de Querétaro lo sabe, por lo pronto en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se vio reflejado una reducción en la percepción de inseguridad.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar