Expediente Q | Presiones

Para 2022, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador solicitó al Congreso mexicano una deuda interna hasta por 850 mil millones de pesos, además de 3,800 millones de dólares proveniente del exterior.

En Querétaro, ya sin deudas por pagar, el gobernador Mauricio Kuri González dice que no le tiene miedo a la opción de contratar nueva deuda pública o incrementar algún impuesto si así lo requiere la presión financiera de la entidad.

Al final de la anterior administración se hizo el anuncio de haber liquidado mil 144 millones de pesos que existían de deuda pública y que se dejaría al actual gobierno con cero pesos de deuda; Mauricio Kuri, asegura que la participación de la iniciativa privada en la ejecución de obra pública, será determinante para lograr la generación de empleos y desarrollo.

“Vamos a hacer todo lo posible para que sean obras que las haga la iniciativa privada, para que no tengamos que apalancar el estado, sin embargo, no quisiera adelantarme hasta no tener bien los números y la presión financiera que tengamos, yo en lo personal no le tengo miedo a la deuda, yo crecí mi negocio con deuda y además el dinero es muy barato en este momento”

Los temas prioritarios que atenderá la administración de Kuri, son la seguridad, agua, energía y obra pública, así como mejorar la movilidad y el apoyo que se le ofreció a las mujeres para completar su gasto; por lo pronto tampoco hay certeza de cuáles impuestos podrían aumentar pero lo que sí quedó en claro es que el apoyo a la tenencia vehicular continuará y también habrá apoyos a los que deben tenencias y con esto mejorar y apoyar la economía de las familias.

Ya veremos pronto si el gobierno decide hacer uso del endeudamiento y en qué obras se destinaría para mejorar la calidad de vida de los queretanos.

DE REBOTE

La nueva dirigente del PRI Abigail Arredondo, asegura que su partido no “vende su amor” porque serán una oposición responsable; lo cierto es que no hay mucho que vender, cuando hay una mayoría aplastante y lo digo por si algún día vendieron algo.





