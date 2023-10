Expediente Q | Priistas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dice listo y preparado para la elección del 2024, dicen ser un partido listo para la victoria.

Previo al evento del Consejo Político Estatal en Querétaro, el presidente nacional Alejandro “Alito” Moreno se reunió con la estructura de su partido y les dejó en claro que se están construyendo candidaturas y destapó a Paul Ospital y Abigail Arredondo como la fórmula al Senado y esa es su propuesta para la alianza; de lo contrario, se preparan para ir solos.

Asimismo, se construyó la unidad en torno a Mario Calzada como candidato del PRI al municipio marquesino, Antonio Macías a Tequisquiapan y los alcaldes de Colón y Amealco para buscar la reelección.

José Calzada, uno de los 3 ex gobernadores que acudió al evento, dejó en claro que no participará en la elección del 2024, que no buscará candidatura alguna porque ya fue senador y ya fue gobernador; habló de dejarle el paso a nuevas generaciones, pero también mandó el mensaje a los panistas de la importancia de la alianza para poder enfrentar los retos del año entrante.

Más claro que el agua: el PRI se prepara para ir solo porque el panismo siente que en Querétaro no necesita de los priistas, veremos campañas en donde en lo nacional se quieren y respetan, en lo local veremos a un PRI criticando al PAN-Gobierno de Querétaro.

La dirigente priista Abigail Arredondo, lanzó el que puede ser el último llamado a la alianza y es que asegura que Querétaro está preparado para los gobiernos de coalición: "por eso, desde aquí lo digo fuerte y claro, en Querétaro el PRI está listo para sumar, para defender a México y hacer equipo, pero eso sí, con respeto y dignidad".

La tan llevada y traída alianza del Frente Amplio se diluye en Querétaro, la quieren los panistas de manera parcial y eso podría traerles confusión y rezago en las urnas a los partidos de oposición por eso Morena se frota las manos.

DE REBOTE

Sigue Luis Nava apareciendo en las mediciones como uno de los mejores alcaldes evaluados en nuestro país (CE Research). La decisión de no verlo en la boleta el año entrante es un enigma que con el paso de los años seguramente, la historia de triunfos y derrotas nos podrán enseñar a entender.