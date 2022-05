Querétaro se sitúa en la primera posición del ranking nacional de combate a la corrupción en sus instituciones de procuración de justicia y seguridad, de acuerdo al estudio “El Índice de Estado de Derecho 2018” elaborado por World Justice Project en torno a las perspectivas y expectativas de las personas en su vida cotidiana.

Esto es una buena noticia porque actualmente escuchamos que se renuncia a combatir delincuentes que tienen bañado al país de sangre y balas y al contrario hay que cuidarlos por ser humanos y los ciudadanos tienen que buscar la forma de protegerse; es buena nota porque actualmente no hay empatía para las familias de los muertos y mucho menos para las de los miles de desaparecidos; hay más de 30 mil médicos graduados que no tienen plaza pero se contrata a médicos del extranjero sin que hagan examen de validación de estudios profesionales; hay militares que no tienen certeza del uso legítimo de la fuerza porque la política actual del gobierno federal les pide correr para no confrontar.

En Querétaro, dice este organismo que hay esclarecimiento de hechos, tomando en cuenta que la Fiscalía queretana asegura que tiene una tasa de resolución o determinación de carpetas de investigación superior al 80 por ciento.

Somos de los tres estados de la República Mexicana, mejor posicionados en transparencia gubernamental, rendición de cuentas, reducción efectiva de la corrupción, protección a las personas de injusticias y respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Es una buena medición pero los queretanos somos exigentes queremos mayor empatía de la Fiscalía y mayor rapidez en la resolución de conflictos; además se pide mayor transparencia y que no haya tufo de corrupción en ningún asunto que se lleve a tribunales; no puede existir cosa peor que no tener certeza por el estado de derecho, una familia que no obtiene justicia o un inversionista que encuentra trabas y negligencia no puede darse en la entidad.

Que bueno que las mediciones salgan bien pero no puede existir una ventana de mala aplicación de la justicia porque mancha cualquier esfuerzo.





De Rebote

Hablando del tema de justicia, en El Campanario, se aplica la ley de la mesa directiva del club; parece que no valen las resoluciones de los jueces y puede ser que estemos ante un escándalo de tráfico de influencias, que no dejará bien parados a los involucrados. Vienen cosas muy reveladoras.





