Expediente Q / Pro Aborto

¡Vaya sorpresa! El diputado Maximiliano García y la activista Mayra Dávila tomaron el estrado y aprovecharon las circunstancias actuales para presentar la iniciativa para legalizar el aborto en Querétaro, un tema tan discutido en los últimos días como necesario de abordar en el estado. Sin embargo, la escena parece de un teatro del absurdo: ¡solamente una diputada de Morena y una del PT y las demás fracciones ni una se asomó por allí! Podríamos preguntarnos si sus agendas estaban llenas, si hubo un "malentendido" en la invitación o simplemente prefirieron jugar a las escondidas en esta partida política, así como en el desayuno convocado por el ejecutivo que nadie supo en Morena la convocatoria de la reunión. Eso dicen.

¿Será que es cómo dice el dicho, qué más vale una buena ausencia que una mala presencia? Tal vez prefirieron no verse en el ojo de la tormenta, dejando que otros se quemen las manos con el debate de derechos reproductivos. Mientras tanto, García y Dávila parecen dispuestos a cargar con el peso de una propuesta que en el contexto queretano no es cualquier cosa. Quizá con esta postura arriesgada, Maximiliano quiere mostrar que en Morena hay matices y eso ya lo hemos requete visto, y no todos siguen el mismo guion. O bien, podría ser una jugada para marcar territorio y evidenciar que en Querétaro el partido no está siempre alineado, incluso en temas progresistas.

Mientras tanto, la bancada femenina de Morena (y de otras fracciones) parece haberse tomado un día de descanso. ¿Un vacío significativo o una maniobra premeditada? Aquí huele a estrategia, y no sería raro que las diputadas estén planeando su momento de entrada triunfal para dejar claro su postura...¡Otra telenovela legislativa que ya nos andan acostumbrando a buenos guiones!

Maximiliano García y Mayra Dávila se lanzaron con todo al ruedo legislativo, exigiendo que las reformas pro aborto se aprueben "sí o sí," sin titubeos ni pausas. Lo dijeron con toda la energía de un discurso de estadio, y no les faltó agregar el recordatorio a sus colegas ausentes.

Básicamente les están diciendo: "¡Aquí no hay espacio para la tibieza!" y plantaron su postura como si dejaran caer otra bombas más en pleno Congreso. Es como si estuvieran diciendo, dejense venir o qué.

DE REBOTE

¡Querétaro lo volvió a hacer! Una vez más se cuela en el codiciado top 5 de entidades sin observaciones en el manejo de recursos públicos federales, como quien llega a la fiesta de la transparencia sin una mancha en el traje. Es como el alumno estrella que llega puntual, entrega las tareas y hasta saca la basura sin que nadie se lo pida. Qué conste que no decimos quién es la basura.