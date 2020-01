Expediente Q - Problemas

Manifestantes que se dicen padres de niños en tratamiento de cáncer se manifestaron y acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de República (FGR) en Querétaro, para presentar una denuncia en contra de quién o quiénes resulten responsables por la falta de medicamentos desde hace dos meses.

Es un asunto que se viene repitiendo en casi todas las entidades del país, los hospitales no surten médicamente y no lo entregan a los pacientes que lo necesitan porque, es más importante repartir culpas y seguir con la perorata de los conservadores y de la corrupción en un tema que no puede esperar.

Las denuncias se presentan y sin duda será un efecto mediático el que se logre, pero los medicamentos seguirán tardando en llegar porque es una condición la de este gobierno.

Son varios los frentes abiertos del Gobierno federal y siempre con el pretexto de combatir la corrupción y acabar con viejas prácticas.

Antes no había problemas con migrantes y ahora hay, antes no había desabasto marcado de medicina y ahora hay hasta llevar a padres de familia a las calles.

El sistema público de salud era malo y ahora raya en lo inoperante y no hay explicaciones y acciones que den señales de seguir salvando vidas.

La denuncia seguramente será simbólica y los padres de familia tendrán que seguir padeciendo la falta de medicamentos y un sistema de salud enfermo desde hace dos décadas cuando menos.

Las respuestas son increíbles y lo que sigue en este país es que se criminalice la manifestación de ideas, es la tentación de los gobiernos autoritarios.

Los diputados se empeñan en ser nota a base de escándalos y para muestra esta Elsa Méndez, que jalando reflectores de una manera forzada apoya a Donald Trump y se mete en discusiones con reporteras.

