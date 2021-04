Expediente Q | Problemas

No les gusta, para nada, a los equipos de campaña de los candidatos de Morena cuando los problemas se juntan y cuando las cosas no salen como se esperaba. Y es que nuevamente el presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, sale a echarle leña al fuego.

Reitera lo que les advirtió desde el principio: el fin de semana impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) todas, sí, todas las candidaturas de ese partido ante lo que para él y otros militantes de Morena son irregularidades y vicios de origen.

Señala a las autoridades del partido Morena que además es un partido de negligentes y violadores de los estatutos internos del partido, por lo que para ellos el proceso de asignación de candidaturas está lleno de violaciones legales. Lo destacable, asegura Balderas, es que no se respetaron los porcentajes para la asignación de candidaturas; se debió otorgar el 50 por ciento de candidaturas a no militantes de Morena en la parte uninominal y 33 por ciento de los espacios plurinominales a externos. En Querétaro no se respetó y por eso las impugnaciones.

Para Ángel Balderas Puga, Mauricio Kuri les va ganando con amplia ventaja y todo por la responsabilidad omisa y cómplice de los dirigentes de Morena, en especial del Secretario General, en funciones de presidente, Jesús Méndez Aguilar, quien es responsable de quedarse sin aspirantes a las presidencias municipales de Ezequiel Montes, Corregidora, Jalpan y Pinal de Amoles, por esa razón tuvieron que modificar todo.

En Morena las cosas como partido no suenan nada bien y esto afecta a los equipos de campaña que no pueden salir concentrados a las calles y no dude usted que pronto comiencen a buscar “No quien se las debe pero sí, quien se las pague”

De rebote

Encuestas serías comienzan a circular a unos días del debate de candidatos y candidatas al gobierno de Querétaro, Mauricio Kuri del PAN se despega de manera importante de su más cercana competidora y lo dice Mitofsky y Ángel Balderas

