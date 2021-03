Expediente Q | Promesas

Los ciudadanos están en la misma sintonía que la rectora de Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, quien le pide a los candidatos a cargos de elección popular no andar prometiendo cosas que no puedan cumplir, les pide que sean responsables con las campañas que realicen y es que además de cumplir con las medidas sanitarias que imponen las autoridades de salud y no andar organizando actos masivos.

La rectora le pide con todo respeto a los participantes en la elección que no prometan lo que no podrán cumplir, que ya son muchos años que se hacen promesas al calor de una contienda y que la ciudadanía sale afectada por las promesas de los candidatos.

Este año la pandemia seguramente no permitirá que los candidatos se den baños de comunidad estudiantil, pero algo harán para acercarse a tan importante sector que pretende dar la percepción de empatía con los jóvenes.

Lo cierto es que los ciudadanos están hartos de las promesas de campaña de los candidatos y basta recordar en 2018 cuando se prometía bajar el precio de los combustibles y hoy se presume que nunca hubo esa promesa, que lo que hay, es que no suban los precios en términos reales; esto quiere decir que estará subiendo el precio de acuerdo a la inflación y esto como quiera es un aumento.

Pasa lo mismo con las promesas locales, por eso hay que exigirles a los candidatos que siempre expliquen el ¿Cómo? de sus propuestas porque prometer es bien fácil y desdecirse desde el poder es más sencillo.

Diría el clásico: desde la plenitud del poder todo es más fácil, los ciudadanos no pueden reclamar porque aparece la sospecha que se está en contra y que son movimientos para desestabilizar un gobierno; por ello los ciudadanos debemos de estar muy atentos a las promesas de los participantes en la contienda porque muchos andarán rasguñando el conservar el registro y eso los llevará a prometer lo más increíble que se pueda ver.





De rebote

Mientras en la UAQ estudiantes y maestros siguen atados a las plataformas digitales por la imposibilidad de acudir a sus salones a tomar clases, en la Facultad de Derecho el director Ricardo Ugalde seguramente pretende salvar una mediocre gestión realizando actos políticos presenciales; organizó una reunión en el Aula Forense con decenas de estudiantes de nuevo ingreso; se acercan los tiempos electorales universitarios y se vieron obligados a presentarse para tomarse la foto con el director.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar