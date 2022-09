Expediente Q | Protocolo

Una vez más la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y otras instituciones, se preocupan por una situación que lamentablemente va en aumento en Querétaro, la violencia y acoso hacía las mujeres parece ser que no tienen límites y es en las propias instancias universitarias en donde todavía se presentan casos.

Las políticas universitarias están enfocadas en trabajar fuertemente para eliminar la violencia de género a través de la Unidad de Atención que combate esta práctica al interior de la institución.

Son varias las denuncias que se han presentado y lamentablemente, no son muchas las que se han podido sustentar, ya que el acosador y violentador es hábil para escapar de la justicia y esto lo hace seguir disfrutando de su disfuncionalidad y continuar como depredador.

En la UAQ las denuncias han sido atendidas al 100 por ciento, lo asegura la rectora; que en cada una de ellas se ha vigilado el debido proceso, sin embargo ante la falta de elementos que da la denuncia anónima, no se ha podido sancionar a los acusados de la manera deseada y en la denuncia con rostro tampoco se ha logrado mucho.

El trago amargo lo pasó en la manifestación por la muerte de Valentina donde una estudiante encaró a la rectora “No es que no la ayudemos a denunciar, su estructura y su sistema no sirve, esto se pudo prevenir…queremos afuera a los agresores, agresores que usted ha protegido y si ha protegido y no diga que no” La rectora invita a las estudiantes a denunciar hechos relacionados con el acoso y abuso y reconoció la inquietud que llevó a esta joven a increpar directamente.

La UAQ ha comenzado un trabajo de contención e información, al tiempo que se lanza un nuevo mecanismo llamado “Protocolo de Solidaridad” este protocolo busca la empatía y cuidado en comunidad, busca las estrategias para actuar en momentos de crisis, para informar correctamente y oportunamente a la comunidad universitaria y sobretodo para identificar situaciones de riesgo de cualquier miembro de la comunidad universitaria; se espera justicia pronto en los casos denunciados por universitarias.

