Expediente Q | Protocolos 

El protocolo de actuación policial para la seguridad y tranquilidad de las personas, lo definen diversos expertos, cuando amerita la aplicación de medidas o acciones que llevan a prevenir o evitar eventos de riesgo o peligro, como en los casos de siniestros o desastres naturales, concentraciones multitudinarias de seres humanos, atención a víctimas de actos delictivos, ejecución de estrategias de seguridad pública, actuación de servidores públicos en sus respectivas esferas de competencia legal.

El famoso protocolo choca con una realidad terrible de nuestro país y una cultura del no respecto a la autoridad, además con una terrible lastre de corrupción y de mala capacitación de los cuerpos policiacos, creo que no es el caso de Querétaro, vivimos otra realidad donde los refuerzos por capacitar y profesionalizar a la policía son reales pero esto no quita que puedan existir algunos malos elementos.

La turba que en días pasados agredió y trató de linchar a un funcionario público en Colón y el policía agredido en el mercado de abastos por un motociclista que infringió el reglamento de tránsito y que en lugar de acatar una instrucción de una autoridad prefirió liarse a golpes y agredir verbalmente a la autoridad es producto de una crispación social y de una cultura de no respeto a la autoridad, es cuando se comienza hablar del famoso protocolo de actuación policial; protocolo que no sirve de mucho o sirve de poco, al momento de enfrentar a golpes, macanazos o en el peor de los casos a balazos a un agresor.

Revisar protocolos de actuación ¿Será acaso cero tolerancia a los que agredan a la policía? ¿Macanazos o un tiro de bala al que se ponga agresivo? Lo dudo, seguiremos viendo policías aporreados es lo más seguro.

Siempre que una persona tiene algún problema, donde se vea trastocada su paz y su integridad, piensa en llamar a la policía y siempre hay una queja de qué no llegan, llegan tarde o cuando llegan lo hacen actuando con el uso de la fuerza, de la cual tienen el monopolio y tienen la autorización pero la realidad es otra; en los hechos y en los conflictos que suelen presentarse, el protocolo de actuación choca normalmente con una realidad, que se vive en las calles y que se vive en las colonias de nuestro Querétaro, cada día más poblado y cada día más complejo.

DE REBOTE

Preguntas para fastidiar al respetable ¿Cuántos funcionarios nadan de a muertito, por andar pensando en la campaña de su padrino o madrina? Son varios y luego le paso la lista, de varios que andan en eso.