No es la primera vez que policías en Querétaro, sin importar la corporación, son cómplices por omisión de agresiones a reporteros de la entidad.

Los guardianes del orden público son tan celosos de su deber que cada que hay hechos delictivos susceptibles de cobertura informativa, hacen hasta lo imposible para bloquear el trabajo informativo. Y es que entre mayor publicidad haya de los hechos delictivos o de tránsito con lesionados o fallecidos, aumenta la percepción de inseguridad y seguramente el “mando único de facto” que existe en Querétaro desde hace más de 10 años, es algo que no le conviene.

La reciente agresión a periodistas de nota roja, no es la primera y en ocasiones proviene de policías que “celosos” de su labor no permiten coberturas informativas y la segunda vertiente es que personas ajenas a la policía “mirones” terceros agreden a periodistas con el pretexto de no permitir consignar hechos.

Hay una situación preocupante en todo esto y es la falta de atención a protocolos de actuación de policías, ante las coberturas informativas, la falta de respeto y desdén que hay hacía la profesión del periodista; estamos ante un riesgo inminente de fuerzas y grupos de poder, que elijan que se puede informar y que no se puede informar.

La policía no puede y debe de ser complaciente de agresiones a periodistas, porque estamos ante un ataque a nuestro sistema democrático, está en nuestras leyes.

Los mandos policiacos le deben respeto a los ciudadanos y sobre todo a sus jefes en turno y no a grupos de poder que han controlado la seguridad en los últimos 15 años en Querétaro.

DE REBOTE

Varías preguntas tendrán que responder las autoridades ante la aparición de los restos humanos en el relleno sanitario de Corregidora, ¿Es un relleno sanitario con permisos? ¿Trabaja amparado? ¿Quién puede llevar residuos a este lugar? ¿El municipio dispone de los desechos urbanos en este sitio? Muchos cuestionamientos seguramente tendrán que ser respondidos.