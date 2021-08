Andamos tan ocupados en el crecimiento de los contagios de Covid-19. Que no entramos en cuenta, que no hay medicamentos, no hay laboratorios, no hay cirugías; ni siquiera lo indispensable para que la gente pueda seguir viviendo cuando se tiene un padecimiento y se tiene que acudir a los hospitales del sector público.

De acuerdo con organización “Cero Desabasto” México vive la peor crisis de salud y suministro de medicamentos en los últimos 100 años, las denuncias por desabasto de medicinas y vacunas en hospitales públicos aumentó 1175 en 2019 a 2556 en 2020, las instituciones con reporte de desabasto son el IMSS con 49 por ciento, seguido con el ISSSTE con 33 por ciento y el INSABI con el 11 por ciento.

Las personas que tienen hijos con cáncer ven el rostro de la muerte todos los días, por el desabasto de medicamentos y quimioterapias para sus hijos, que se ha traducido ya en más de 1600 fallecimientos debido al desabasto de los medicamentos para atender el padecimiento.

No hay medicamentos y nadie sabe qué está pasando, hay medicamentos que llegan a costar hasta 50 mil pesos y simplemente no hay.

La ciudad de México, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz son las entidades con mayor número de reportes de desabasto de medicamentos juntos, concentran en el 55% por ciento de los casos registrados, eso lo señala la plataforma www.cerodesabasto.org.

Los tratamientos que para enfermedades que hoy enfrentan mayor desabasto en el país son Cáncer con 19 por ciento, diabetes 13 por ciento; hipertensión 8 por ciento, y VIH 8 por ciento; el Seguro Social, encabeza la lista de falta de medicamentos para tratar enfermedades oncológicas, antirretrovirales y trastornos mentales, el IMSS se mantiene la cabeza en la falta de medicamentos para enfermedades cardiacas y diabetes.

México también está en el umbral del resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas por falta de vacunas que componen el cuadro básico y que dan atención a 10 millones de niños menores de cuatro años, ahí vienen de regreso y el sarampión y la tuberculosis, si no se pone atención desde el gobierno.

