Expediente Q | Recursos

En recientes años dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye un exhorto para que los municipios destinaran el 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para seguridad pública, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública después promovió que se aumentará del 20 al 50 por ciento, de la inversión de recursos.

El Fortamun es de las pocas transferencias que en el proyecto de presupuesto, se supone seguirán vigentes y que servirán para apoyar al desarrollo municipal y al federalismo; El FORTAMUN está etiquetado y los municipios, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley citada, lo pueden “destinar a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

El caso de la capital de Querétaro, Luis Nava, es puntual al señalar que su administración ha sido la primera a nivel nacional en destinar el 100 por ciento de los recursos del FORTAMUN a cuestiones estrictamente de seguridad y no sólo el 50 por ciento como lo recomienda la Federación, esto gracias al buen manejo de las finanzas públicas y sobre todo al buen estado de los números en la capital.

El recientemente inaugurado Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la capital queretana, se construyó y se equipo en gran medida gracias a esos recursos; no se podrían destinar la totalidad de los recursos, si las finanzas no fueran sanas y sin una expectativa de contar con dinero para atender otras cuestiones prioritarias en la capital.

Estas son de las cosas que hay que cuidar y que hay que destacar, reconocer el trabajo de buenos administradores y que saben ubicar las prioridades dentro de una ciudad que exige mayor seguridad, una ciudad dinámica que, enfrentará esta problemática con mayor tecnología y que será tarea de todos los habitantes denunciar hechos delictivos y cosas ilegales.

De rebote

La carta de buenas intenciones y de licencia definitiva de Alejandro Ochoa, ex presidente municipal de Colón, no es suficiente y es que este asunto ya cobró la vida de un ser humano; aquí también se habla de reparación de un daño al erario por más de 40 millones de pesos, eso se tiene que reintegrar y además esperar más observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización con sus respectivas denuncias. Colón era arca abierta sin ley, así la manejó Ochoa y no puede, ni debe salir de prisión sin pagar a la justicia.

adanolvr@adanolvera.cm

@adanolverar