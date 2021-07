Expediente Q | Refrendo

Este fin de mes estaremos viendo una de las más grandes farsas legales de la historia moderna del país: la tan llevada y traída consulta que es para disque juzgar ex presidentes de México.

Para empezar, la pregunta que aparece en la boleta es un enredo que nada tiene que ver con algún ex presidente; es una situación compleja pero a la vez pareciera sencilla y es que, si algún político violó la ley, pues es sencillo porque el estado mexicano, que según tiene en sus manos esa posibilidad de ejercer la fuerza de la ley, tendría que hacer valer el estado de derecho y sancionar a los actores políticos que hayan violado la ley, haría que de una forma u otra se recupere lo robado o lo desviado.

En la propaganda para la consulta el partido en el gobierno lanza supuestos argumentos para llevar al banquillo de los acusados a ex presidentes pero resulta que la mayoría de los supuestos delitos ya no pueden ser imputados porque el tiempo ya pasó; quienes hoy podrían ser llevados ante la justicia son varios de los que participaron en el sexenio reciente que encabezó Enrique Peña Nieto, pero la Fiscalía General de la República, no ha presentado una sola querella en contra del ex presidente; algunos de sus ex funcionarios son señalados por presuntos delitos cometidos y como ejemplo está Emilio Lozoya, que fue sacado de una cárcel en España para gozar de libertad y comodidades desde su casa en México.

En Querétaro se podrá refrendar lo que varios análisis de preferencia electoral aseguran, que es una de las entidades donde mayor rechazo existe a las políticas del gobierno en turno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador; seguramente veremos poco participación en el ejercicio, que es ambiguo y que solamente sirva para a lo mucho, crear una comisión de la verdad para investigar estos supuestos delitos; por cierto las comisiones dela verdad en esta país han servido para no resolver nada y empantanar las cosas sin darles una solución.

Este domingo sabremos qué tanto avanza la simpatía a un gobierno que pide opinión en temas en los que puede actuar y actúa sin preguntar, en asuntos de suma importancia.

De rebote

Estamos con hospitales al 80 por ciento de capacidad y con una economía que apenas muestra ligeros signos de recuperación por la Covid-19. Dueños de antros y bares quieren horario extendido pero la salud comenzará a ser un tema delicado nuevamente en agosto.

