Expediente Q | Regreso

El polémico regreso a clases se dará finalmente llueva, truene o relampaguee y en Querétaro, habrá precaución y mesura ante las dudas y el temor de algunos padres; pero también está el otro punto de vista de los que quieren y piden el regreso a clases de manera urgente.

El Gobierno estatal ya habilitó el sitio oficial donde se podrá consultar toda la información referente al regreso presencial a las aulas www.regresoaclasesqueretaro.com.

En el regreso a las aulas las autoridades aseguran “no vamos a improvisar, a aunque el retorno a clases representa un reto muy grande tras el periodo de suspensión de clases presenciales”.

Desde la vocería organizacional han tomado el mando de la comunicación con las pocas escuelas que regresaran a clases la siguiente semana y será a través de medios electrónicos donde se tomen las decisiones y el camino a seguir semana a semana; el estatus de la estrategia se podrá apreciar en línea y tendrá la información puntual y útil para la toma de decisiones.

Las escuelas con espacios abiertos, con servicios de agua y baños; los centros educativos a los que sea más fácil acceder caminando y que las comunidades estudiantiles y docentes tengan mayor conciencia podrán seguir con un programa presencial.

Las comunidades educativas que no sumen buenas prácticas o que incluso sean denunciadas por el riesgo a sus alumnos, no podrán continuar con clases presenciales; finalmente el regreso a clases será una realidad cuando se cumplan con los requisitos establecidos y el fenómeno de salud no siga dando sorpresas. Será todo un reto.

DE REBOTE

Con la esperanza de seguir en las mieles del presupuesto y con uno de los argumentos, que tienen dos legisladores el Partido Querétaro Independiente, impugnó la resolución de retiro de registro como partido; le rezan a San Judas y prenden la veladora al santo de las causas perdidas.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar