Expediente Q | Regulación

Varias cosas que en Querétaro no tenían regulación y están en camino de sujetarse a la normatividad del estado serán las grúas (servicios de arrastre) y las pipas de venta de agua potable.

El Gobierno del estado, en el caso de estos últimos, ya los trae en la mira para regularlos y para meterlos en la ley. Regularán las tarifas de los costos excesivos de las pipas que abastecen agua potable, sobre todo cuando existan contingencias por falta de agua en la entidad, escenario que conforme pasen los meses será más probable y es que no crea usted que vivimos con exceso de agua en nuestro país.

La Comisión Estatal de Aguas (CEA) será la encargada de regular esto y las pipas que se someterán al orden de los costos, además de que se creará un padrón de empresas y se verificará que los mantos donde extraigan el agua sean legales; ese es todo un caso porque hay sospechas fundadas y motivadas de que hay pozos de agua que no son de uso urbano en su concesión y son utilizados para la venta del líquido.

Hay concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que son para uso agrícola y poco dan servicio al campo y se han vuelto un negocio redondo para la venta de agua a centros comerciales y para hoteles, incluso colonias populares donde la falta del líquido y de sistemas de almacenamiento, los vuelven presas de estos empresarios del agua.

Los dueños de pipas durante muchos años tuvieron un “negocio” con poca regulación, no quiere decir que no estén sujetos a ciertos requisitos pero hoy lo que se busca es que no existan abusos en tiempos complicados como los que se tuvieron en diciembre, donde muchos se dieron aguinaldos de esos de 70 días con la venta de agua a los precios que comenzaron a vender abusando claramente de la necesidad de la gente.

Les llegó la hora a los piperos y esperemos que sea para bien de ambas partes, no se trata de que alguien pierda, más bien que todos ganen.

DE REBOTE

Los priistas en Querétaro, al menos los que son damnificados por las últimas negociaciones de Miguel Ángel Osorio Chong, buscan y quieren su expulsión del PRI y es que no olvidan que las campañas del 2015 y 2021 siempre les operó en contra y así seguirá.