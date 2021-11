Expediente Q | Rencilla

En la relación entre panistas hay historia. Es el caso del diputado federal José Báez con el ex gobernador Pancho Domínguez, después de las declaraciones del ex mandatario contra el líder nacional de PAN, Marko Cortés.

Dice Báez que respeta las opiniones de Pancho Domínguez, quien ha dicho que debe de renovarse la dirigencia nacional de ese partido, pero que no comparte ese punto de vista.

“Sobre el tema de Pancho, lo respeto, pero no comparto su opinión, me parece que son exactamente las mismas reglas las que privan en lo nacional que en lo local. (…) No se vale, digamos, en un tema nacional sí tener una opinión y en un tema local, no“.

Hay que recordar que en la campaña a gobernador en San Juan del Río, el candidato Domínguez le dijo al entonces dirigente panista “Bájate, cabrón” en referencia al templete donde sería el acto de campaña, desde entonces la relación entre los panistas no es la mejor y sobre todo porque pertenecen a grupos antagónicos al interior del PAN.

En el PAN de seguir así las cosas se anticipa un batalla que no les dejará nada bueno en la repartición de candidaturas rumbo al 2024; los grupos panistas tendrán que ponerse de acuerdo y de no lograrse el beneficio será para otros partidos.

Pancho Domínguez, es un liderazgo dentro del PAN y expresa sus opiniones y será sin duda en 2024 un factor importante pero hay que recordar que ya no es gobernador y ese papel lo comenzará a jugar Mauricio Kuri, de manera inteligente para que haya los menos efectos posibles de desunión.

El PAN está ante esa gran decisión y es de manera muy anticipada lo que está sucediendo al interior.

De Rebote

Los diputados estrenan nombres a sus comisiones hasta la comisión 2030, hay que ver si todos entienden porque el nombre tan “Pro” de la comisión y ver si también los resultados son tan Progres.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar