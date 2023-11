Expediente Q | Responsables

Los cortes en el suministro eléctrico por robo de materiales, actos vandálicos o por falta de mantenimiento, tienen a muchos ciudadanos cansados ante la falta de respuesta creíble de la autoridad.

Lo cierto es que el cuidado de las instalaciones que son de Comisión Federal de Electricidad, han dejado mucho que desear; nadie se puede hacer responsable de lo que sucede en estas instalaciones y las autoridades locales tendrían que destinar recursos humanos y materiales para el cuidado y vigilancia de estas instalaciones y con esto procurar el bien de los ciudadanos.

En los recientes hechos aquí en Querétaro no hay detenidos por los supuestos actos vandálicos, no hay personas que sean visiblemente responsables de la explosión o daños a las subestaciones eléctricas y se habla, de que ya hay denuncias presentadas ante la autoridad federal para que se investiguen los hechos; pero la realidad es que no hay certeza en cómo se sigan dando las cosas.

El descontento social que puede generar no tener fluido eléctrico y en consecuencia no contar con servicio de agua potable, es un caldo de cultivo, perfecto para poner de cabeza a una ciudad y a sus habitantes; no hay que perder de vista, estas situaciones, y si se siguen repitiendo de aquí a la temporada de campañas electorales, sin duda esto se pondrá muy rudo a la hora de las promesas y de las facturas por cobrar.

DE REBOTE

Muy tranquilos y en silencio los presidentes de cámara empresariales que pretenden candidaturas, Fabian Camacho y Jorge Camacho, esperan ser tomados en cuenta y es que el caminito en Querétaro, resulta emocionante y tentador.