Expediente Q | Responsables

La ley para la Seguridad del Estado de Querétaro, en su artículo 52 capítulo noveno, habla de la seguridad privada como una actividad a cargo de los particulares que tiene por objeto desempeñar acciones relacionadas con la protección, vigilancia o custodia de personas, de información, de bienes inmuebles, de muebles o valores, incluido su traslado, instalación y operación de equipo tecnológico.

Los prestadores de servicios de seguridad privada están obligados a aportar datos para la investigación de delitos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana es la autoridad competente para regular la autorización, registro, habilitación, operación, capacitación, verificación y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada en el estado; es esa secretaria que desde hace un tiempo le otorgó el permiso de operación a la empresa de seguridad que a todas luces no cumplió con los lineamientos que exige la autoridad.

El trágico 5 de marzo en el estadio Corregidora marcará el día en que muchos se quieren deslindar de sus responsabilidades. Ahí estaba el dueño de la empresa de seguridad, puede aportar datos para la investigación de un delito y hasta el momento se desconoce si ya lo hizo, pero es su obligación.

En el interior había primeros respondientes de la Policía Estatal, que no realizaron detenciones en flagrancia de delito; también en la zona de palcos se tiene información que estaba el director de la Policía Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado en calidad de espectador aparentemente; seguramente había personal de Secretaría de Gobierno, que monitoreó la situación y con las atribuciones limitadas que tiene en la actualidad informaron pero poco pudieron hacer.

Veintiocho personas son las imputadas en este momento y Querétaro, está poniendo los detenidos, los visitantes son las “víctimas”, pero los responsables son muchos más que en el tumulto se pierden y seguramente la librarán; los diputados haciendo el papelazo de siempre. Y es que el problema no lo ven, solamente ven sus necesidades, se lo digo porque ellos y ellas se pelean porque no saben si llamar a comparecer a los funcionarios públicos involucrados en la situación y ya hasta derivó en que la diputada Andrea Tovar Saavedra presente una denuncia por presunta violencia política en razón de género en contra del diputado Guillermo Vega Guerrero. O sea que el tema son ellos, no los heridos y el problema en el que está Querétaro.

DE REBOTE

Regresan a clases este lunes más de 500 escuelas poco a poco la actividad y movilidad en las calles se complicó más. Por favor no arreglen a golpes sus problemas viales, ya estamos muy afectados por esa situación.





