Expediente Q | Respuestas 

Hay nuevas instalaciones del albergue Yimpathí, está ubicado sobre la avenida Universidad casi esquina con la avenida Tecnológico, estas son alternativas reales para personas en situación de calle y en este se cumplen varias funciones esenciales y desempeñan un papel crucial en la sociedad.

Yimpathí cumple con la función de proporcionar un lugar seguro donde las personas en situación de calle puedan dormir y resguardarse del clima, la violencia y otros peligros que pueden encontrar en la calle, se ofrecen servicios básicos y se ayuda a cubrir las necesidades inmediatas de las personas y mejorar su calidad de vida a corto plazo.

El lugar donde se ubicaba el albergue comenzaba a dar problemas y dejaba de lado las soluciones y por esta razón ya tiene nueva ubicación; de este lugar se pueden lograr apoyos de asesoramiento y apoyo psicológico para ayudar a las personas a lidiar con traumas, adicciones o problemas de salud mental.

Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo una vivienda, los albergues son una respuesta a esta necesidad fundamental, especialmente en situaciones de crisis; la existencia de albergues es fundamental en cualquier sociedad que valore la dignidad humana y la justicia social, proveen un refugio temporal y el apoyo necesario para que las personas puedan reconstruir sus vidas.

Es necesario complementar estos servicios con políticas públicas efectivas y sostenibles que aborden las causas de la pobreza y la exclusión social, como la falta de empleo, la desigualdad económica; para eso las autoridades crearon hogares de transición que también han servido de manera importante.

Vale mencionar que el 60 por ciento de los usuarios del albergue son hombres, el 30 por ciento mujeres y el 9 por ciento son niñas y niños, quienes siempre están acompañados de una persona adulta. Otro dato relevante es que el 60 por ciento de las personas que utilizan el servicio son de origen indígena, principalmente del municipio de Amealco, Estado de México y Chiapas.

DE REBOTE

Las redes sociales son una herramienta importante de comunicación pero también son un peligro al no saber utilizarlas y esto lo comenzará a entender ahora la directora de gobierno Cristina Niño de Rivera, que presumió huir de la oficina para no ayudar a los que no cumplieron los términos de ciertos trámites de refrendos. Un oso terrible.