Regresa la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a las aulas, después de 4 semanas de paro por un movimiento estudiantil que defendia una causa vergonzosa para la casa de estudios y principalmente para los docentes, el acoso escolar y la violencia de género, además de acoso sexual a alumnas, las principales causas.

A la UAQ este proceso le va a permitir reflexionar, pensar y sobre todo ser más conscientes respecto a la problemática de acoso y violencia en Querétaro ocupa de los primeros lugares a nivel nacional; tuvo la gran ventaja como universidad pública de manifestarse libremente y gritar a la sociedad los problemas que ella calla y se trata de dar un ejemplo, así lo lidera la rectora de esta casa de estudios Teresa García Gasca.

El pliego petitorio de las facultades unidas que encabezaron este paro, ahora es un plan de trabajo que tendrá que seguir la UAQ y que en este regreso a las aulas las cosas ya no podrán ser iguales y seguramente no van a ser iguales, la Facultad de Derecho, tendrá mucho que cambiar y aniquilar años de historia, de acoso y de abuso, que se dieron al interior de las aulas, los pasillos y en general edificio; es innegable y querer tapar las cosas sería un gran retroceso por eso la universidad, también se está llamando en los primeros días de regreso a las aulas, a tomar talleres, a trabajar en estos temas de violencia de género y de acoso, para capacitar a docentes y administrativos y que esto no se vuelva nunca repetir.

Un gran aprendizaje tuvo que dejar este movimiento y sobre todo identificar como un movimiento siempre será un gran botín para agentes externos que siempre estuvieron presentes, como aves de rapiña esperando el momento para hacer lo mejor que saben y es ser carroñeros.

Esos personajes anodinos y agazapados que nunca darán las cara porque es más fácil desde la tenebra desestabilizar y a partir de la destrucción, basificar con la mentira y la traición.

Viene la sucesión en la rectoría y la casa de estudios tendrá que cuidarse de los carroñeros, que siguen como buitres volando bajo, ayudándose de sus halcones.

DE REBOTE

La aplicación desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro para prevenir extorsiones y fraudes telefónicos “CuelgApp” ya es implementada en Mérida y Cuernavaca, son de esos logros que benefician a muchos ciudadanos, cuidar el patrimonio de las personas es una de las tareas del gobierno.