Expediente Q | Retroceso

Que haya gobiernos en América Latina, que defienden el comunismo y socialismo como se aplica en Cuba o Venezuela, es realmente preocupante y sin duda debe de ponernos a pensar del desastre económico que puede venir por decisiones mal tomadas.

El modelo setentero de anti imperialismo Yanqui y despreciar el capitalismo para enriquecer al partido y clase gobernante, está más que comprobado que caducó y que no resultó en beneficio de la población; quiero poner dos ejemplos de ineficacia que comienzan a costar vidas en nuestro país.

La falta de medicamentos en los hospitales públicos para atender diversas enfermedades y padecimientos, que van desde simples fracturas hasta Cáncer, en sus diferentes apariciones; se han dejado de comprar medicamentos para no enriquecer a las farmacéuticas internacionales y para evitar la corrupción, son los principales argumentos y hay cientos de personas que su vida está en riesgo por decisiones populistas y criminales.

No se vacunan menores de edad contra la Covid-19 porque no es necesario pero sobre todo porque no se caerá en la voracidad de las farmacéuticas internacionales, que hoy venden millones de vacunas para frenar esta mortal pandemia.

Otro disparate es ayudar al gobierno de Cuba con combustibles y medicamentos, ayuda que difícilmente caerá con el pueblo cubano porque quien controla todo, es el gobierno y obviamente, son gobiernos que a los “adversarios” no los ayuda.

En México, la economía hasta el momento es un tema importante para el gobierno porque no pretende frenar la actividad productiva por la pandemia, pero las decisiones que se toman son muy arriesgadas y sin duda tendrán un costo que sabremos en los próximos años.

Hoy la inversión extranjera que genera empleos, ya no ve tan bien a México y eso nos traerá consecuencias, que se pagarán con pobreza y no hay programa social que alcance para combatirla, con menos recaudación de impuestos, no hay de donde sacar dinero, la fórmula parece sencilla.

De rebote

Están identificados los ebrios y agresores del vigilante de la tercera edad en Centro Sur, andan tramitando su amparo y defensa; sus papis están listos para presentarlos ante la justicia.

