Expediente Q | Revela

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, en el marco del informe de la Legislatura, donde permaneció por escasos minutos, hizo un par de declaraciones importantes en los que respecta a su futuro inmediato después de terminar su partida al frente de la máxima casa de estudios.

Para empezar dijo que no será candidata de Morena a ningún puesto de elección popular y que se arrepiente de su voto en 2018 para Andrés Manuel López Obrador, ya que en lo personal la ha decepcionado.

Por otro lado García Gasca, confirma lo que toda la comunidad universitaria sabe, que no mantiene comunicación o relación con el ex rector y senador de la república Gilberto Herrera, las razones no las explicó pero seguramente es por la cantidad de ocasiones que el ex rector ha intentado ponerle el pie a la universitaria.

Teresa García Gasca, es un activo político muy importante y lo demuestra el intento que hizo Morena en la pasada elección para que fuera su candidata a la presidencia municipal pero hubo negativa por parte de ella; en esta ocasión a García Gasca la ven cercana a otra opción política y es posible que la veamos compitiendo en el siguiente proceso electoral y es que ella asegura que próximamente estará dando a conocer un proyecto personal en el que trabaja.

Puede ser que no sea un proyecto político pero muchos ubican a la rectora universitaria buscando ocupar alguna posición legislativa o ejecutiva, eso lo sabremos seguramente a finales de año; por lo pronto la rectora participa activamente en lo que sucede en la vida pública de Querétaro.

DE REBOTE

Muy largo el informe de lo Legislativo, en donde el priista Paul Ospital (sin H) dejó en claro que maneja un discurso estructurado con lenguaje que busca empatizar con nuevos electores y dejar de lado aquel viejo PRI que pocos encuentran atractivo.

Los demás posicionamientos casi inadvertidos ante lo complicado del formato.