Expediente Q | Revuelta

Al senador de Morena Gilberto Herrera le gusta organizar ruedas de prensa en la Ciudad de México y organizar marchas en Querétaro. La más reciente puesta en escena es la del 20 de octubre, una marcha que saldrá de Maconí, Cadereyta, en demanda de la dotación de agua potable, para llegar el 24 de octubre a Plaza de Armas.

El impulsor de la misma es el senador que ahora le compite a Pablo Marchas, asegura que en Querétaro se privatiza el servicio de agua como si eso no fuera un tema a nivel nacional donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autoriza todas esas situaciones que tengan que ver con el vital líquido.

El gobernador Mauricio Kuri González, sostuvo que se acercan tiempos políticos, y por eso, hay quienes “quieren sacar raja de donde no debe haber”. Por muy auténtica que sea una causa no se puede lastimar a otras personas y que aquellas que buscan desestabilizar y dividir no quieren a Querétaro.

Gilberto Herrera, está muy necesitado de protagonismo y es que siente que no las trae todas, con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, que ya ha recibido no muy buenas referencias del ex rector, tiene claro que todo enreda y que para llegar al senado no hizo el mayor esfuerzo porque dejó a Celia Maya, con el gasto de campaña, con los recorridos, con la agenda porque entre más austero seas más relajado estarás en la vida.

De esas y otras referencias tienen las cúpulas de Morena del senador queretano y con sus marchas defendiendo “causas justas” pretende llevar agua a su molino para el 2024.

Veremos si piensan llevar sus protestas al límite para nuevamente buscar que haya uso de la fuerza para entonces tomar el camino de la victimización y mostrarse como el político incómodo y agredido.

DE REBOTE

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) la percepción de seguridad se elevó cuatro puntos porcentuales en el último trimestre del 2023 con respecto al trimestre anterior. Con esta medición la ciudad de Querétaro, escala del lugar 22 al 16, de entre 92 zonas urbanas mejor evaluadas en materia de percepción de seguridad. Son datos oficiales.