Expediente Q | Ridículo

Ahora resulta que el amasiato electoral entre el Partido Verde y Morena, que dicho sea de paso es la ex del PRI y ex del PAN, se rompió porque no respetaron las “encuestas ganadoras” de José María Tapia.

El dueño de la franquicia verde en Querétaro o sea el eterno dirigente del Partido Verde Ecologista en Querétaro, confirmó que la causa de la ruptura con la coalición de Morena fue debido a que no se respetó la figura de José María “Chema” Tapia.

“Estuvimos dos semanas en las mesas de diálogo y se tomaron diferentes acuerdos con las dirigencias nacionales y estatales y uno de ellos era con base a los procedimientos de selección para quien encabezaría los proyectos y no se respetaron”

O sea que el invento “chino” denominado Chema Tapia, es más conocido, famoso y con mayor capital político que cualquier morenista de origen y de nuevo ingreso; Mauricio Ruiz, Ángel Balderas, Paloma Arce, Armando Rivera y Maximiliano García son niños de pecho en política queretana, muy por debajo del exempleado de Miguel Ángel Osorio Chong, que por cierto se anotó ya dos triunfos en Querétaro en recientes elecciones.

Resulta que el Verde, pretendía doblar a Morena en Querétaro con su 3 por ciento de votación, pretendía imponer candidato y de paso que le pagaran la campaña; el rompimiento fue por no respetar la propuesta del Partido Verde en la figura de “Chema” Tapia, y que ellos lo propusieron como candidato, según ellos.

El dirigente en Querétaro, Ricardo Asdtudillo eso si deja muy en claro que en lo federal van con todo su apoyo para Claudia Sheinbaum, obviamente así porque no creo que tengan ganas de quedar fue del ajo nacional.

Carambola de varias bandas aquí en Querétaro, le podrán decir al máximo dirigente azul, que no jalan con Morena para no afectar a los candidatos azules. No le pierden.

DE REBOTE

En Huimilpan el presidente municipal, Juan Guzmán busca la reelección, pero no lleva prisa por limpiar su imagen rodeada de escándalos y de nulo trabajo y eso si mucha fiesta don Juan, me dicen está como en otros municipios confiado en el que el pueblo necio, le refrende la confianza.