Expediente Q | Riesgo

Insisto en el tema del regreso a clases bajo el cambio de escenario en Querétaro y además la insistencia del gobierno federal de volver.

El protocolo sanitario para el regreso a clases genera controversia, para empezar porque hay bastante polémica por el regreso presencial a clases, primero porque pareciera que es apresurado pues apenas restan 18 días y hay varios detalles que tomar en cuenta.

Sobre el protocolo sanitario es lógico que se fijen varios filtros de revisión, incluso en casa; el lavado constante de manos, uso de cubre bocas, la sana distancia, preferencia por espacios abiertos, suspensión de ceremonias y alerta ante sospecha de contagio, hasta aquí todo va bien.

Sin embargo no todo es miel en hojuelas, la integración a los comités participativos de salud, propuesta que ha sido criticada porque muchos padres de familia consideran que el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones son responsabilidades de la institución, de la escuela y no de los padres de familia que están llenos de actividades y la participación no es algo que se dé con facilidad en nuestro país; el punto que más ha llamado la atención es la famosa carta compromiso de corresponsabilidad, pues se entiende que el gobierno se lavaría las manos ante un contagio con secuelas graves o fatales.

¿En qué consiste este documento? En la primera parte aparecen los datos generales (fecha, nombre, nombre de escuela, etcétera).

La segunda parte es la más importante, porque aunque el gobierno federal afirme que aunque llueva, truene o relampaguee habrá regreso a las escuelas, la decisión es de los padres y no del gobierno, en este apartado los padres de familia elegirán si sus hijos continúan la educación a distancia, si lo hacen bajo la modalidad mixta o presencial; es decir, los padres de familia no están obligados a llevar a las escuelas a sus hijos.

En caso de elegir las modalidades mixta o presencial, los padres y tutores se comprometen a vigilar la salud de sus hijos, avisar si sospechan de contagio y llevarlos al médico en caso de presentar síntomas, ese es el compromiso que adquieren los padres ¿El gobierno entonces a qué se compromete?

DE REBOTE

Con los procesos de entrega recepción, en el gobierno municipal de Colón, los casos de corrupción brotan y es que la administración municipal del ex alcalde Alejandro Ochoa, no se distinguió por su buen manejo administrativo de la presidencia municipal.





